Torino - Napoli 0 - 2, la diretta: sblocca Bakayoko e subito c'è il raddoppio di Osimhen (Di lunedì 26 aprile 2021) Primo dei due posticipi di lunedì della 33a giornata di . Di fronte il alla caccia di punti salvezza ed il impegnato nella rincorsa ad un posto in . Nicola può contare anche su Sirigu, ed è ufficiale ... Leggi su leggo (Di lunedì 26 aprile 2021) Primo dei due posticipi di lunedì della 33a giornata di . Di fronte il alla caccia di punti salvezza ed il impegnato nella rincorsa ad un posto in . Nicola può contare anche su Sirigu, ed è ufficiale ...

Advertising

sscnapoli : ?? | I convocati di #TorinoNapoli ?? - Open_gol : Strade del centro prese d'assalto e assembramenti nei parchi in molte città - WhoScored : ???? Simy's last 7 Serie A appearances ?? Atalanta ?? ?? Torino ???? ?? Lazio ???? ?? Bologna ?? ?? Napoli ???? ?? Spezia… - Patrirossonera : RT @Alemilanista86: Il Torino sta facendo passare il Napoli come il City - Mariano_Amelio : Napoli di un altro pianeta Torino poca cosa Dispiace per i tifosi Toro ma la classifica non è bugiarda #TorinoNapoli -