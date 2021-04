Tangenti | Sozzani e Caianiello puntano a patteggiare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tangenti Sozzani

Agenzia ANSA

E poi, in aggiunta, ce ne sono almeno quattro tra cuie Caianiello: per il secondo, ritenuto il "burattinaio" del sistema, la pena ipotizzata dovrebbe essere 4 anni e 10 mesi. Per tutti ...... tra cui l'ex vicecoordinatore lombardo di FI ed ex consigliere comunale milanese Pietro Tatarella, il consigliere lombardo 'azzurro' Fabio Altitonante, il deputato di FI Diego, l'ex ...Ci sono anche l'ex coordinatore di Forza Italia a Varese Nino Caianiello e il deputato azzurro Diego Sozzani tra coloro che hanno preannunciato la richiesta di patteggiamento nel maxi procedimento con ...