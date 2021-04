Senigallia | multate dai carabinieri 12 persone nel weekend In sette sorpresi mentre facevano una partita di cricket

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Senigallia multate

corriereadriatico.it

Sabato pomeriggio sono stati multati anche due uomini residenti a Mondolfo trovati, in circostanze distinte, a. Uno è stato fermato in macchina l'altro invece era a piedi. Entrambi avevano ...2' di lettura 06/04/2021 - Sono 19 le persone, un bar aè stato chiuso e una "festa" abusiva scoperta ad Ostra. E' il bilancio dei controlli messi in campo dal 1° al 6 aprile dai Carabinieri della Compagnia di, ...SENIGALLIA Improvvisano una partita a cricket nel campo da calcio di Marzocca e in sette finiscono nei guai. Sono stati sanzionati dai carabinieri sabato pomeriggio. Si tratta di giovani tra i 20 e i.Controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia di Senigallia, coordinati dal capitano Francesca Romana Ruberto, nell’ultimo fine settimana in zona arancione, per il rispetto sia delle normative a ...