Recovery | Tajani | ‘chiude stagione rigore | ora solidarietà Ue’

(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Ilrappresenta una vittoria di chi dal 2008 chiedeva che non ci fosse solo l’Ue del. Il messaggio delè chiaro: si è chiusadi, si è aperta quella della”. Lo dice Antoniodi Fi all’iniziativa ‘L’interesse nazionale in una prospettiva europea. Il futuro dell’Europa e il ruolo dell’Italia’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Del resto, anche sull'opposizione di Fdi è netta. Meloni, Salvini e(Foto Ansa) Nel mirino, i tempi strettissimi in cui le Camere dovranno leggere e votare il Pnrr . "Al capo dello ...Il coordinatore nazionale Antoniocon i dirigenti di Forza Italia, i capigruppo Annamaria Bernini e Roberto Occhiuto, i ministri Renato Brunetta, Mara Carfagna e Mariastella Gelmini, i sottosegretari e i governatori azzurri si ...Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Il Recovery rappresenta una vittoria di chi dal 2008 chiedeva che non ci fosse solo l'Ue del rigore. Il messaggio del Recovery è chiaro: si è chiusa stagione di rigore, si ..."Non esiste un interesse nazionale italiano separato dall'interesse europeo a livello complessivo". Lo ha affermato il vicepresidente ...