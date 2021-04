Recovery Plan, Draghi alla Camera: "Prepariamo l'Italia di domani" (Di lunedì 26 aprile 2021) Un discorso lungo e denso, non privo di un certo pathos: così Mario Draghi alla Camera ha illustrato il Recovery Plan elaborato in accordo con Bruxelles. Primo obiettivo, riparare i danni della ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Un discorso lungo e denso, non privo di un certo pathos: così Marioha illustrato ilelaborato in accordo con Bruxelles. Primo obiettivo, riparare i danni della ...

Advertising

fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - mangela46 : RT @rej_panta: Recovery Plan: 27,7 miliardi per inclusione, 69,3 per la transizione ecologica 31,4 per le infrastrutture La sanità con i 19… - manu_etoile : RT @StartMagNews: Com’è cambiato il Recovery Plan italiano tra Conte e Draghi. Mentre non è cambiata la rigidità burocratica della Commissi… -