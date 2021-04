**Recovery: Letta, 'parole Draghi sono nostre, avanti con fiducia'** (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Verde, sociale, inclusiva, competitiva, solidale. Questa l'Italia che potremo avere se diventerà realtà il Piano #PNRR presentato in Parlamento da Draghi con parole che ci sono piaciute, sentiamo nostre e ci convincono. avanti con fiducia". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Verde, sociale, inclusiva, competitiva, solidale. Questa l'Italia che potremo avere se diventerà realtà il Piano #PNRR presentato in Parlamento daconche cipiaciute, sentiamoe ci convincono.con". Lo scrive su twitter il segretario del Pd, Enrico

