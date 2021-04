Recovery: Draghi, 'pandemia ha confermato che salute bene pubblico' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La Missione 6 riguarda la salute, un settore critico, che ha affrontato sfide di portata storica nell'ultimo anno. La pandemia da Covid-19 ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. "Le riforme e gli investimenti proposti con il Piano in quest'area hanno due obiettivi principali: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio e modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, al fine di garantire un equo accesso a cure efficaci. La dotazione per questa missione è complessivamente di 18,5 miliardi, di cui 15,6 relativamente a finanziamenti RFF e 2,9 di risorse ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "La Missione 6 riguarda la, un settore critico, che ha affrontato sfide di portata storica nell'ultimo anno. Lada Covid-19 hail valore universale della, la sua natura difondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici". Lo dice il premier Marioalla Camera. "Le riforme e gli investimenti proposti con il Piano in quest'area hanno due obiettivi principali: rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio e modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario, al fine di garantire un equo accesso a cure efficaci. La dotazione per questa missione è complessivamente di 18,5 miliardi, di cui 15,6 relativamente a finanziamenti RFF e 2,9 di risorse ...

