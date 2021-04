Oscar: Hopkins, ‘a 83 anni non mi aspettavo il premio, mi sento privilegiato’ (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Buongiorno. Sono nella mia casa in Galles, e ad 83 anni non mi aspettavo di ricevere questo premio, davvero non me l’aspettavo”. E’ un Anthony Hopkins emozionato quello che stamane espresso in un video, dalla sua casa del Galles, la sua gratitudine all’indomani della vittoria agli Oscar come migliore attore protagonista per ‘The Father’. “Sono davvero grato all’Academy, grazie”, scandisce l’attore. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) – “Buongiorno. Sono nella mia casa in Galles, e ad 83non midi ricevere questo, davvero non me l’”. E’ un Anthonyemozionato quello che stamane espresso in un video, dalla sua casa del Galles, la sua gratitudine all’indomani della vittoria aglicome migliore attore protagonista per ‘The Father’. “Sono davvero grato all’Academy, grazie”, scandisce l’attore. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

