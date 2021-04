Omicidio Cerciello, pm: “Ergastolo non è trofeo da esibire ma pena giusta” (Di lunedì 26 aprile 2021) “L’Ergastolo non è un trofeo da esibire ma una giusta pena, davanti a fatti così tragici nessuno vince e nessuno perde”. Lo ha detto il pm Maria Sabina Calabretta nelle repliche in aula al processo per l’Omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 nella Capitale. Per i due giovani americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, accusati di concorso in Omicidio, l’accusa aveva già chiesto la condanna all’Ergastolo. “La morte di Cerciello è una conseguenza diretta di quanto hanno compiuto entrambi i due americani – ha aggiunto – entrambi sono responsabili dell’Omicidio: non c’è stata premeditazione ma hanno portato un ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) “L’non è undama una, davanti a fatti così tragici nessuno vince e nessuno perde”. Lo ha detto il pm Maria Sabina Calabretta nelle repliche in aula al processo per l’del vicebrigadiere dei carabinieri MarioRega, ucciso con undici coltellate il 26 luglio del 2019 nella Capitale. Per i due giovani americani, Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth, accusati di concorso in, l’accusa aveva già chiesto la condanna all’. “La morte diè una conseguenza diretta di quanto hanno compiuto entrambi i due americani – ha aggiunto – entrambi sono responsabili dell’: non c’è stata premeditazione ma hanno portato un ...

