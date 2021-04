Niente Oscar per Laura Pausini (Di lunedì 26 aprile 2021) Si esibisce sulla terrazza del Museo del Cinema di Los Angeles accompagnata da Dianne Warren, ma la canzone di Laura Pausini "Io sì" viene sconfitta da H.E.R. Oscar 2021, nessuna statuetta per Laura Pausini su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 26 aprile 2021) Si esibisce sulla terrazza del Museo del Cinema di Los Angeles accompagnata da Dianne Warren, ma la canzone di"Io sì" viene sconfitta da H.E.R.2021, nessuna statuetta persu Notizie.it.

