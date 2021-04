NASCAR Cup Series | equilibrio totale tra i top team Delusione per Haas e Ganassi dopo le prime 10 gare

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 aprile 2021) Con ancora negli occhi le emozioni di ieri vissute a Talladega (Alabama), laCupsi prepara per proseguire il lungo cammino verso i Playoffs di settembre.10 competizioni la situazione è più che mai incerta ed al momento è quasi impossibile individuare un favorito. Le sorprese non sono mancate in un campionato che fino a qui ha incoronato nove vincitori diversi. A differenza delle ultime annate, il regolamento attuale è in vigore solamente dal 2015, la ‘gara’ per entrare nella Top16 si è già accesa ed una sola vittoria potrebbe non bastare per contendersi il titolo nelle ultime 10 tappe previste da Darlington (South Carolina) e Phoenix (Arizona). Ricordiamo che una singola affermazione prescrive un posto certo nella ‘Chase’, un accesso garantito che viene a mancare nel caso in cui ci fossero più di 16 vincitori ...