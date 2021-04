Mimosa e Chiarablue | la scoperta dell’acqua fredda

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 26 aprile 2021) Oggi voglio spingervi a ascoltare un album uscito qualche tempo fa e un album uscito poche ore fa, due album che spero e immagino già conosciate, ma che, nel caso contrario, non potete che andare a incontrare. Per farlo parto da lontano, poi mi avvicino, giuro. Non so se vi è mai capitato di andare al mare in un paese del nord Europa. Sì, in un paese del nord Europa tipo in quelli della Scandinavia, dove già dire “vado al mare” per uno nato dalle nostre parti, suona strano, perché anche in estate il mare ha una gradazione che da noi assoceremmo a un referto post-mortem. Qualcosa a metà strada tra il surgelato e l’ibernato, sempre che esista una qualche differenza tra i due stadi, ma non sono esperto di queste faccende. Comunque, se vi è capitato, e a me è capitato, avrete notato come l’idea che abbiamo noi di “andiamo al mare” sia vissuta con molta meno organizzazione. O ...