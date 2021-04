Le pillole video de Linkiesta dedicate alla Generazione Z (e non solo) (Di lunedì 26 aprile 2021) Linkiesta non si ferma. Dopo aver creato quotidiani verticali (Europea, Gastronomika, Greenkiesta, Il lavoro che verrà), Linkiesta Paper, la rivista letteraria K, podcast, newsletter, e un super magazine in collaborazione con il New York Times abbiamo deciso di arricchire la nostra offerta per lettori e iscritti al Club. Da oggi il nostro giornale lancia il progetto Sphera: un collettivo di 9 media indipendenti europei coordinati da Babel International che realizzerà video, podcast ed eventi dedicati alla Generazione Z, ma non solo. Ci siamo! ? Oggi parte il progetto @SpheraNow. ?? @Linkiesta con altri 9 media europei di Francia, Spagna, Polonia, Austria e Belgio pubblicherà un video al giorno dedicato agli under 35. ? Qui abbiamo chiesto ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 26 aprile 2021)non si ferma. Dopo aver creato quotidiani verticali (Europea, Gastronomika, Greenkiesta, Il lavoro che verrà),Paper, la rivista letteraria K, podcast, newsletter, e un super magazine in collaborazione con il New York Times abbiamo deciso di arricchire la nostra offerta per lettori e iscritti al Club. Da oggi il nostro giornale lancia il progetto Sphera: un collettivo di 9 media indipendenti europei coordinati da Babel International che realizzerà, podcast ed eventi dedicatiZ, ma non. Ci siamo! ? Oggi parte il progetto @SpheraNow. ?? @con altri 9 media europei di Francia, Spagna, Polonia, Austria e Belgio pubblicherà unal giorno dedicato agli under 35. ? Qui abbiamo chiesto ...

Advertising

europea_lk : RT @christianrocca: Le pillole video de Linkiesta dedicate alla Generazione Z (e non solo) - mariolavia : RT @Linkiesta: Le pillole video de #Linkiesta dedicate alla Generazione Z (e non solo). Ecco il nuovo progetto de @Linkiesta, realizzato c… - Linkiesta : RT @christianrocca: Le pillole video de Linkiesta dedicate alla Generazione Z (e non solo) - Linkiesta : Le pillole video de #Linkiesta dedicate alla Generazione Z (e non solo). Ecco il nuovo progetto de @Linkiesta, rea… - christianrocca : Le pillole video de Linkiesta dedicate alla Generazione Z (e non solo) -