Lazio-Milan, i convocati di Inzaghi: ancora out Caicedo (Di lunedì 26 aprile 2021) Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha diramato la lista dei giocatori convocati per il big match di questa sera contro il Milan. Oltre al lungo degente Luiz Felipe, il tecnico biancoceleste, che torna in panchina dopo essere guarito dal Covid, dovrà fare ancora a meno di Caicedo. Ecco quindi la lista completa dei giocatori convocati. Portieri: Alia, Reina, Strakosha. Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu. Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira. Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 aprile 2021) Simone, tecnico della, ha diramato la lista dei giocatoriper il big match di questa sera contro il. Oltre al lungo degente Luiz Felipe, il tecnico biancoceleste, che torna in panchina dopo essere guarito dal Covid, dovrà farea meno di. Ecco quindi la lista completa dei giocatori. Portieri: Alia, Reina, Strakosha. Difensori: Acerbi, Hoedt, Musacchio, Patric, Radu. Centrocampisti: Akpa Akpro, Cataldi, Fares, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Marusic, Milinkovic, Parolo, Pereira. Attaccanti: Correa, Immobile, Muriqi. SportFace.

