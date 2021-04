Gli effetti negativi della Didattica a Distanza svelati in una ricerca di Microsoft (Di lunedì 26 aprile 2021) Che la Didattica a Distanza non avrebbe giovato molto, lo sapevamo. Sono tanti gli effetti negativi, lo dimostra una ricerca di Microsoft. DAD Foto di Julia M Cameron da PexelsUno studio di Microsoft ha dimostrato quanto la DAD sia stata poco efficace e spesso alienante. Grazie ai dati Emotion Revolution Survey raccolti, in collaborazione con PerLAB, l’azienda di tecnologia ha sviluppato una ricerca sugli effetti emotivi della Didattica a Distanza durante la pandemia. Si evince subito lo stato del livello di questo percorso, soprattutto, quello degli studenti e degli insegnanti. La ricerca servirà anche a riflettere sul futuro dell’Istruzione nel ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Che lanon avrebbe giovato molto, lo sapevamo. Sono tanti gli, lo dimostra unadi. DAD Foto di Julia M Cameron da PexelsUno studio diha dimostrato quanto la DAD sia stata poco efficace e spesso alienante. Grazie ai dati Emotion Revolution Survey raccolti, in collaborazione con PerLAB, l’azienda di tecnologia ha sviluppato unasugliemotividurante la pandemia. Si evince subito lo stato del livello di questo percorso, soprattutto, quello degli studenti e degli insegnanti. Laservirà anche a riflettere sul futuro dell’Istruzione nel ...

