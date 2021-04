Finalmente liberi di amarci

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 26 aprile 2021) Caro amore del tempo che verrà non appena saremo decolorati, bentrovato, bentornato, benvenuto. Ti do del tu per prudenza, eleganza, ma sia chiaro che per me contieni moltitudini: ora che è statochiarito che la vita è molto meno che una sola, è mezza, una mezza sola, almeno vorrei moltiplicare e centuplicare gli amanti. Caro amore del futuro, t’avrei chiamato così una volta, fino a un paio d’anni fa, quando il futuro era un piano, a volte persino una vendetta, mentre adesso non è niente, non c’è (meglio, no?), ti scrivo perché stiamo per tornare a incontrarci, cercarci, toccarci, baciarci, scoprirci, parlarci, vederci la faccia e le gambe e il culo e, francamente, non so quanto desideriamo farlo davvero. Hai provato a prenotare un tavolo per il 26, il giorno della liberazione dopo la Liberazione, e naturalmente hai trovato tutto pieno perché tutti, come ...