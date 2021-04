Educazione digitale in tv, la sfida vinta di Striscia (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - L'Italia e l'Educazione digitale, un binomio che stenta a decollare. Il Paese fatica a mettersi al passo di altre realtà europee e mondiali, con inevitabili ricadute sull'economia e sulla competitività delle aziende made in Italy. Ma non sono solo le imprese a sentire il peso di questo gap. In un mondo sempre più digitalizzato e dominato da web e social, orientarsi non è facile per gli stessi cittadini. Per questo, in assenza di strumenti pubblici, ci si rifugia proprio su internet per cercare indicazioni affidabili e non cadere nelle trappole che questo mondo può nascondere. Come difendere la propria privacy sui social? Come distinguere una notizia vera da una falsa? Come digitalizzare la propria azienda o il proprio lavoro? Cos'è il phishing? Come si utilizzano Zoom e Teams? Trovare risposte a queste e ad altre domande può migliorare ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) (Adnkronos) - L'Italia e l', un binomio che stenta a decollare. Il Paese fatica a mettersi al passo di altre realtà europee e mondiali, con inevitabili ricadute sull'economia e sulla competitività delle aziende made in Italy. Ma non sono solo le imprese a sentire il peso di questo gap. In un mondo sempre più digitalizzato e dominato da web e social, orientarsi non è facile per gli stessi cittadini. Per questo, in assenza di strumenti pubblici, ci si rifugia proprio su internet per cercare indicazioni affidabili e non cadere nelle trappole che questo mondo può nascondere. Come difendere la propria privacy sui social? Come distinguere una notizia vera da una falsa? Come digitalizzare la propria azienda o il proprio lavoro? Cos'è il phishing? Come si utilizzano Zoom e Teams? Trovare risposte a queste e ad altre domande può migliorare ...

Advertising

drjackomo : @dorinileonardo Io me ne sono posta una ancora più ferrea: mai insultare nessuno, ma proprio nessuno sui social. E… - DnlValentino : RT @Valente_Tweet: Sfide per la #sostenibilità digitale: come contrastare l’#hatespeech onlife attraverso approccio ai #dirittiumani, metod… - realpetra_ : RT @Valente_Tweet: Sfide per la #sostenibilità digitale: come contrastare l’#hatespeech onlife attraverso approccio ai #dirittiumani, metod… - AlinRosca9 : RT @Valente_Tweet: Sfide per la #sostenibilità digitale: come contrastare l’#hatespeech onlife attraverso approccio ai #dirittiumani, metod… - frsantucci : RT @Valente_Tweet: Sfide per la #sostenibilità digitale: come contrastare l’#hatespeech onlife attraverso approccio ai #dirittiumani, metod… -