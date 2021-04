De Luca | Capri | Ischia e Procida immunizzate in 2-3 settimane Poi tocca a Domiziana e Cilento

(Di lunedì 26 aprile 2021) “Credo che fra due o treavremo immunizzato tutti i cittadini die tutti i dipendenti delle strutture alberghiere”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De. “A quel punto – ha aggiunto – cercheremo di estendere l’intervento al litorale domizio, alla Costiera amalfitana e cilentana perché c’è un comparto economico, quello turistico alberghiero, per il quale se non si prendono decisioni per il mese di maggio avremo un disastro. Chi va a prenotare si sta già orientando verso le Baleari, la Spagna, la Grecia, la Croazia, e rmo di avere un danno ulteriore. Quindi andremo avanti e, appena avremo completato l’immunizzazione sulle isole, ci permetteremo di fare anche una campagna di promozione turistica internazionale perché ...

Il Denaro

Deha sottolineato il suo progetto per le località turistiche campane: 'A, Ischia e Procida completiamo gli over 80, i non deambulanti e fragili, poi gli over 70 e gli over 60 e quando ...L'isola die la campagna di vaccinazione diffusa Come pianificato dal presidente della Regione Campani, Vincenzo De, il 2 aprile 2021 il Comune diha preannunciato l'avvio di una ...Ospite al programma 'Che Tempo Che Fa', De Luca commenta l'attuale cambio di colore di zona della regione Campania ...Sulle riaperture “c’è un elemento di preoccupazione, ma ritengo che siamo entrati in una seconda fase riguardo al Covid. In primis perché oggi abbiamo i vaccini e poi perché abbiamo un Paese stremato ...