Covid Russia, più 8.800 contagi e 356 morti in 24 ore (Di lunedì 26 aprile 2021) Coronavirus Russia: le autorità hanno confermato più di 8.800 contagi e 356 morti nelle ultime 24 ore. Il Centro operativo nazionale per la lotta alla pandemia ha precisato che sono stati registrati 8.803 contagi, cifre che portano a un totale di 4.771.372 casi e 108.588 decessi da inizio pandemia. La sola Mosca ha registrato 2.687 contagi e 55 morti nell’ultimo giorno. Il presidente russo Vladimir Putin, la settimana scorsa, ha dichiarato che “la vaccinazione, ora, è di importanza cruciale” e ha sottolineato la necessità di garantire alla popolazione russa l’accesso alla vaccinazione per ottenere l’immunità di gregge entro settembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 aprile 2021) Coronavirus: le autorità hanno confermato più di 8.800e 356nelle ultime 24 ore. Il Centro operativo nazionale per la lotta alla pandemia ha precisato che sono stati registrati 8.803, cifre che portano a un totale di 4.771.372 casi e 108.588 decessi da inizio pandemia. La sola Mosca ha registrato 2.687e 55nell’ultimo giorno. Il presidente russo Vladimir Putin, la settimana scorsa, ha dichiarato che “la vaccinazione, ora, è di importanza cruciale” e ha sottolineato la necessità di garantire alla popolazione russa l’accesso alla vaccinazione per ottenere l’immunità di gregge entro settembre. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : Covid Russia, più 8.800 contagi e 356 morti in 24 ore: A Mosca registrati 2.687 casi e 55 vittime in un giorno… - Lujandavid3 : RT @RadioSavana: La Russia (Mosca) di Putin al tempo del Covid. Sono tutti terrorizzati. - GianluPower : RT @RadioSavana: La Russia (Mosca) di Putin al tempo del Covid. Sono tutti terrorizzati. - Piero42395724 : RT @laperlaneranera: Chi voterà nel 2021 in Europa COVID-19? Presidente della Repubblica del Portogallo Kosovo Rinnovo del Parlamento in Ca… - JPCK72 : RT @laperlaneranera: Chi voterà nel 2021 in Europa COVID-19? Presidente della Repubblica del Portogallo Kosovo Rinnovo del Parlamento in Ca… -