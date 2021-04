Cesara Buonamici, la brutta notizia è appena arrivata (Di lunedì 26 aprile 2021) Disavventura per la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici e per suo marito. Nella serata di sabato 24 aprile, poco prima delle 20, mentre erano in auto a Firenze, nella zona di Pozzolatico, la coppia è stata avvicinata da due persone con il volto coperto: "Dateci i vostri orologi" avrebbero intimato. Cesara Buonamici e suo marito hanno obbedito, successivamente i due complici si sono dileguati. La coppia ha subito denunciato il furto. La Questura Mobile di Firenze sta indagando e avrebbe già acquisito le immagini delle telecamere stradali. La banda del Rolex colpisce ancora Cesara Buonamici, 64 anni, e suo marito Joshua sono stati vittima della "Banda del Rolex". Da diverse settimane, una coppia di rapinatori specializzati si aggira per le strade di Firenze a caccia di orologi ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 aprile 2021) Disavventura per la giornalista del Tg5e per suo marito. Nella serata di sabato 24 aprile, poco prima delle 20, mentre erano in auto a Firenze, nella zona di Pozzolatico, la coppia è stata avvicinata da due persone con il volto coperto: "Dateci i vostri orologi" avrebbero intimato.e suo marito hanno obbedito, successivamente i due complici si sono dileguati. La coppia ha subito denunciato il furto. La Questura Mobile di Firenze sta indagando e avrebbe già acquisito le immagini delle telecamere stradali. La banda del Rolex colpisce ancora, 64 anni, e suo marito Joshua sono stati vittima della "Banda del Rolex". Da diverse settimane, una coppia di rapinatori specializzati si aggira per le strade di Firenze a caccia di orologi ...

