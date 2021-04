Bruxelles | due ambasciatori per Biden Ecco le nomine per Nato e Ue

Leggi su formiche

(Di lunedì 26 aprile 2021) In vista del suo primo viaggio ufficiale, quello in Europa previsto a giugno, Joestarebbe per annunciare alcunediplomatiche. Il presidente statunitense sarà nel Regno Unito per il G7 e poi aper il summit. Per l’ambasciata di Londra circola il nome di Bob Iger, presidente di Disney, come riportato anche recentemente dal britannico Telegraph. Ma una decisione non è ancora stata presa, come ha spiegato la Casa Bianca. In dirittura d’arrivo sarebbero, invece, le scelte per due sedi a: Mark Gitenstein sembra destiall’Unione europea, mentre Julianne Smith (Julie) al quartiere generale della. Lo riporta Axios.com. UNA FEDELISSIMA ALLAGià viceconsigliere per la sicurezza nazionale di ...