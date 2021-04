Bitcoin in recupero dopo aver toccato i minimi da inizio marzo (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) – dopo essere sceso a un minimo in sette settimane di 47.250 dollari alla mezzanotte di ieri, secondo dati CoinMarketCap, il Bitcoin ha registrato un rimbalzo e nella mattina di lunedì scambia a circa 52.750 dollari, in rialzo del 12% rispetto al livello più basso toccato ieri. L’impennata è arrivata perché il prezzo più basso da inizio marzo è stato visto come un’opportunità per tornare ad acquistare la più popolare delle criptovalute. “Il mondo sta passando da centralizzato a decentralizzato; se uno crede in questo tema, significa che il calo è una grande opportunità di acquisto – aveva scritto venerdì Michael Sikorsky, AD e fondatore di Copia Wealth Studios, in una nota ai clienti – La volatilità ha sempre creato opportunità e le persone continuano a essere sorprese dai nuovi massimi ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 aprile 2021) (Teleborsa) –essere sceso a un minimo in sette settimane di 47.250 dollari alla mezzanotte di ieri, secondo dati CoinMarketCap, ilha registrato un rimbalzo e nella mattina di lunedì scambia a circa 52.750 dollari, in rialzo del 12% rispetto al livello più bassoieri. L’impennata è arrivata perché il prezzo più basso daè stato visto come un’opportunità per tornare ad acquistare la più popolare delle criptovalute. “Il mondo sta passando da centralizzato a decentralizzato; se uno crede in questo tema, significa che il calo è una grande opportunità di acquisto – aveva scritto venerdì Michael Sikorsky, AD e fondatore di Copia Wealth Studios, in una nota ai clienti – La volatilità ha sempre creato opportunità e le persone continuano a essere sorprese dai nuovi massimi ...

