Birra per cani, «Busch Beer» cerca assaggiatori (Di lunedì 26 aprile 2021) Birra per cani: esiste davvero. Gli americani, in particolare, ne vanno pazzi da tempo e ormai sono tante le aziende produttrici di «bionde» per quattrozampe che no, non contengono alcol: sono bevande analcoliche al sapore di carne. Una delle più famose è la Busch Dog Brew: una Birra per cani con brodo di ossa che è stata lanciata lo scorso anno e il cui primo stock è andato sold out in meno di un giorno. Forse proprio per farsi notare nel marasma di offerte, Bush Beer (l'azienda che la produce) ha lanciato un contest per cercare il suo Chief Tasting Officer, cioè un assaggiatore ufficiale, che in cambio riceverà un premio di 20mila dollari. Non si tratterà di un ruolo da poco. Il nuovo Chief Tasting Officer avrà grosse responsabilità in fatto di ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 26 aprile 2021)per: esiste davvero. Gli ameri, in particolare, ne vanno pazzi da tempo e ormai sono tante le aziende produttrici di «bionde» per quattrozampe che no, non contengono alcol: sono bevande analcoliche al sapore di carne. Una delle più famose è laDog Brew: unapercon brodo di ossa che è stata lanciata lo scorso anno e il cui primo stock è andato sold out in meno di un giorno. Forse proprio per farsi notare nel marasma di offerte, Bush(l'azienda che la produce) ha lanciato un contest perre il suo Chief Tasting Officer, cioè un assaggiatore ufficiale, che in cambio riceverà un premio di 20mila dollari. Non si tratterà di un ruolo da poco. Il nuovo Chief Tasting Officer avrà grosse responsabilità in fatto di ...

