Bar e ristoranti riaprono ma solo coi dehor | “Questa è una ripartenza azzoppata”

(Di lunedì 26 aprile 2021)sì, maa determinate condizioni. È una zona gialla anomala quella che da lunedì 26 aprile stanno vivendo i ristoratori italiani, anche a Bergamo: possono infatti tornare i clienti, manegli spazi esterni che non tutti possono avere. “Abbiamo stimato che 2/3 dei locali bergamaschi può disporre di un– ci spiega il direttore di Ascom Bergamo Oscar Fusini -. Questo significa che una grossa fetta di ristoratori non potrà ripartire affatto. Per questo iozona gialla la chiamo ‘’”. Lunedì 26 aprile anche il meteo si è messo di traverso con una giornata grigia e qualche goccia di pioggia che ha frenato le consumazioni all’esterno: “Un altro aspetto che chi ha deciso queste riaperture dovrebbe considerare con più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Bar ristoranti

... quindi siamo sicuramente a favore della ripartenza in sicurezza dei- spiega Luigi Morello, presidente IEI - gli esercenti nel 2020 hanno fatto investimenti per mettere in sicurezza ...... perché ad esempio fuori daisi può stare solo in quattro a bere il caffè? Perché non pensano ad aiutare con sostegni veri i? Perché non si pensa anche alla filiera? Ci sono produttori ...Senza scomodare Matteo Salvini, portavoce dell'ala più aperturista al Governo, a far confusione sulle nuove regole per la riapertura dei ristoranti pensa Mariastella Gelmini, che nelle ultime ore si è ...“Il Decreto Riaperture, con il suo “rischio ragionato” è indubbiamente una decisione politica sul filo del rasoio ...