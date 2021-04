“Auguri, amore mio”. La bimba vip ‘rimette insieme’ i genitori dopo l’addio inaspettato (Di lunedì 26 aprile 2021) Una festa speciale per questa splendida bambina, figlia di una coppia vip che tanto si è amata in passato. Adesso mamma e papà non stanno più insieme, ma ovviamente hanno deciso di riunirsi per una ricorrenza speciale: la comunione della piccola. Infatti, i rapporti sono comunque rimasti decisamente buoni. Nonostante il fallimento del loro matrimonio e le strade si siano divise da tempo, hanno in comune proprio la figlia e fanno di tutto per preservare il bene della bimba. Eppure nelle ultime settimane si era spifferato anche di un possibile riavvicinamento tra gli ex coniugi. Durante la puntata di Ogni Mattina su TV8, Santo Pirrotta ha nuovamente parlato della coppia lanciando un’indiscrezione: “Nelle ultime settimane sono molto vicini e si vedono spessissimo”, ha raccontato il giornalista, ricordando come l’amore immenso per i figli Raffaela Maria e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 aprile 2021) Una festa speciale per questa splendida bambina, figlia di una coppia vip che tanto si è amata in passato. Adesso mamma e papà non stanno più insieme, ma ovviamente hanno deciso di riunirsi per una ricorrenza speciale: la comunione della piccola. Infatti, i rapporti sono comunque rimasti decisamente buoni. Nonostante il fallimento del loro matrimonio e le strade si siano divise da tempo, hanno in comune proprio la figlia e fanno di tutto per preservare il bene della. Eppure nelle ultime settimane si era spifferato anche di un possibile riavvicinamento tra gli ex coniugi. Durante la puntata di Ogni Mattina su TV8, Santo Pirrotta ha nuovamente parlato della coppia lanciando un’indiscrezione: “Nelle ultime settimane sono molto vicini e si vedono spessissimo”, ha raccontato il giornalista, ricordando come l’immenso per i figli Raffaela Maria e ...

