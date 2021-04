(Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. – (Adnkronos) – Ilè un alimento prezioso. A cui non bisogna rinunciare. È ormai accertato che una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e che privilegia ilal posto della carne aiuta a vivere meglio e più a lungo, perché previene le malattie metaboliche, quelle cardiovascolari e alcune forme tumorali, come il cancro al colon. Tuttavia, anche ilpuò nascondere alcune insidie da non sottovalutare: è il caso, per esempio, del, un metallo pesante che inquina l’ambiente marino e che si accumula nelle carni di chi lo abita, soprattutto delle specie grandi e predatorie, come ile lo squalo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

lifestyleblogit : Altroconsumo: 'Mercurio nel pesce, attenzione a spada e verdesca' - - zazoomblog : Altroconsumo: “Mercurio nel pesce attenzione a spada e verdesca” - #Altroconsumo: #“Mercurio #pesce - fisco24_info : Altroconsumo: 'Mercurio nel pesce, attenzione a spada e verdesca': Il pesce è un alimento prezioso. A cui non bisog… - TV7Benevento : Altroconsumo: 'Mercurio nel pesce, attenzione a spada e verdesca'... - StraNotizie : Altroconsumo: 'Mercurio nel pesce, attenzione a spada e verdesca' -

Ultime Notizie dalla rete : Altroconsumo Mercurio

Adnkronos

Tuttavia, anche il pesce può nascondere alcune insidie da non sottovalutare: è il caso, per esempio, del, un metallo pesante che inquina l'ambiente marino e che si accumula nelle carni di ...Per questoraccomanda di consumare preferibilmente i pesci che sono meno soggetti all'inquinamento da(quelli di taglia più piccola o non carnivori ); di variare le specie il ...Roma, 26 apr. - (Adnkronos) - Il pesce è un alimento prezioso. A cui non bisogna rinunciare. È ormai accertato che una dieta ricca di frutta, verdura, cereali integrali e che privilegia il pesce al po ...Sicurezza alimentare. Parliamo di pesce. Gli esperti di Altroconsumo hanno pubblicato sul supplemento In Salute un’inchiesta sul rischio di ...