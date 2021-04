Alfonso Signorini, dopo la leucemia un nuovo problema di salute: “E’ stata dura” (Di lunedì 26 aprile 2021) In una recente intervista a Il Fatto Quotidiano, Alfonso Signorini ha ripercorso la sua vita fatti di successi, amore, e momenti drammatici Alfonso SignoriniNon è stata di certo una vita facile quella di Alfonso Signorini, nonostante siamo abituati a vederlo sempre sorridente e positivo. In una recente intervista rilasciata a Il fatto Quotidiano, il direttore di Chi ha ripercorso la sua vita e i momenti più bui che ha dovuto superare. Inoltre, ha ammesso che di recente è stato colpito anche dal coronavirus e non è stato affatto facile affrontare il tutto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alfonso Signorini (@alfoSignorini) Il direttore ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 aprile 2021) In una recente intervista a Il Fatto Quotidiano,ha ripercorso la sua vita fatti di successi, amore, e momenti drammaticiNon èdi certo una vita facile quella di, nonostante siamo abituati a vederlo sempre sorridente e positivo. In una recente intervista rilasciata a Il fatto Quotidiano, il direttore di Chi ha ripercorso la sua vita e i momenti più bui che ha dovuto superare. Inoltre, ha ammesso che di recente è stato colpito anche dal coronavirus e non è stato affatto facile affrontare il tutto. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@alfo) Il direttore ...

