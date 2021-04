A furia di minimizzare lo scraping | Facebook continua a perdere dati e a fare brutte figure

(Di lunedì 26 aprile 2021) Immaginate una situazione del genere: vi viene fatto notare un errore, voi ignorate la segnalazione, qualche tempo dopo esplode un caso e voi vi affannate, all’ultimo minuto, per trovare una strategia comunicativa che potesse in qualche modo mettere una pezza alla vostra negligenza. È un po’ la storia dicon la segnalazione di un ricercatore indipendente che ha utilizzato il portale statunitense Ars Techinca per documentare l’ennesimo caso didal social network di Menlo Park. Praticamente, il ricercatore ha dimostrato – e lo ha ripreso in un video ad hoc – che grazie al toolEmail Search v1.0 era possibile risalire agli account degli iscritti sul social network inserendo semplicemente un indirizzo mail. Il volume della fuga dicosì concepita poteva arrivare fino a 5 milioni di indirizzi ...

furia minimizzare

