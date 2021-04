Un 25 aprile di libertà contro tutti i regimi Scrive Harth

Leggi su formiche

(Di domenica 25 aprile 2021) Rimango in qualche modo neofita nelle celebrazioni del 25. Una giornata fermamente – quasi geneticamente – incisa nelle menti e i cuori degli Italiani, un po’ come lo è l’11 novembre per la mia terra natia (il Belgio, ndr). Due guerre diverse, due scenari nazionali molto diversi tra di loro, ma con un comune denominatore emotivo: il ricordo, e tramite il ricordo la certezza che è speranza, che ogni male possa e sarà inevitabilmente sconfitta. Per il secondo anno consecutivo “celebriamo” questa Giornata della Liberazione in modo molto anomalo, con un profondo amarcord nel veder e sentir i cieli di Roma sorvolati dalle Frecce tricolori a una distanza oggi quasi incolmabile a causa delle severe restrizioni che continuano a dominare le nostre vite quotidiani. Ma quella bandiera fumosa che si forma e si dissolve quasi istantaneamente davanti i nostri occhi, questa ...