Ultime Notizie Roma del 25-04-2021 ore 16:10 (Di domenica 25 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale e buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi è il 76 anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo staffetta di iniziative dell’anpi e celebrazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che richiama unite riconciliazione per la rinascita e con il premier draghi che via Tasso vicino ai revisionismi linguaggio d’odio che diffonde veleno invita a ricordare che si sacrificò per noi perché senza il loro coraggio non avremo la libertà e i diritti di cui godiamo diritti e libertà trattabili con nulla è più fragile di quanto si pensi necessario anche oggi lo spunto di unità che animò la resistenza Beach la guardasigilli Marta cartabia via libera dell’Unione Europea recovery Plan dell’Italia il CDM assicura che il piano nazionale di riprese resilienza è coerente al next generation 40% di progetti ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 aprile 2021)dailynews radiogiornale e buona domenica dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi è il 76 anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo staffetta di iniziative dell’anpi e celebrazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che richiama unite riconciliazione per la rinascita e con il premier draghi che via Tasso vicino ai revisionismi linguaggio d’odio che diffonde veleno invita a ricordare che si sacrificò per noi perché senza il loro coraggio non avremo la libertà e i diritti di cui godiamo diritti e libertà trattabili con nulla è più fragile di quanto si pensi necessario anche oggi lo spunto di unità che animò la resistenza Beach la guardasigilli Marta cartabia via libera dell’Unione Europea recovery Plan dell’Italia il CDM assicura che il piano nazionale di riprese resilienza è coerente al next generation 40% di progetti ...

