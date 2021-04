Si addormenta sul divano con il telecomando in mano e non si risveglia più: trovato morto dalla fidanzata (Di domenica 25 aprile 2021) Al termine di una giornata di lavoro si stava rilassando sul divano guardando la tv ma ha accusato un malore risultato fatale. Stefano è morto a 45 anni Una “bella persona, molto legato alla sua famiglia”, scomparso troppo presto e in modo completamente inatteso. Aveva trascorso una normale giornata di lavoro Stefano Cattelan, 45enne di L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 25 aprile 2021) Al termine di una giornata di lavoro si stava rilassando sulguardando la tv ma ha accusato un malore risultato fatale. Stefano èa 45 anni Una “bella persona, molto legato alla sua famiglia”, scomparso troppo presto e in modo completamente inatteso. Aveva trascorso una normale giornata di lavoro Stefano Cattelan, 45enne di L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Fabio777_ : RT @fcin1908it: LIVE #InterVerona 1-0 (83'): Rischio Inter. Handanovic si addormenta e Faraoni salta su di lui mandando in rete. Abisso ann… - CelcanNell : RT @fcin1908it: LIVE #InterVerona 1-0 (83'): Rischio Inter. Handanovic si addormenta e Faraoni salta su di lui mandando in rete. Abisso ann… - fcin1908it : LIVE #InterVerona 1-0 (83'): Rischio Inter. Handanovic si addormenta e Faraoni salta su di lui mandando in rete. Ab… - _emme_gi : RT @Commentando2: Ma Raffaele o Alessandro non hanno mai avuto un momento di fragilità? Un momento in cui hanno parlato dei propri genitori… - Legends4ndShows : La gatta che mi si addormenta sul seno è l'highlight della giornata???? -