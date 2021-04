Selena Gomez scrive a Mario Draghi e fa arrabbiare migliaia di italiani (Di domenica 25 aprile 2021) L’anno scorso Miley Cyrus ha scritto a Giuseppe Conte (e ad altri leader) per chiedergli di aiutare i paesi più in difficoltà a causa del Covid. Ieri è stata la volta di Selena Gomez che ha pubblicato un tweet rivolto a Mario Draghi: “Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo Ministro italiano Mario Draghi di donare le loro dosi extra di vaccino COVID-19 alle persone che ne hanno più bisogno. @Palazzo Chigi. Draghi Possiamo contare su di te?” La popstar ha scritto anche ad altri primi ministri, da Pedro Sánchez della Spagna ad Emmanuel Macron della Francia, ma è sotto al tweet per L’Italia che ha scatenato una grossa polemica con migliaia di risposte di ... Leggi su biccy (Di domenica 25 aprile 2021) L’anno scorso Miley Cyrus ha scritto a Giuseppe Conte (e ad altri leader) per chiedergli di aiutare i paesi più in difficoltà a causa del Covid. Ieri è stata la volta diche ha pubblicato un tweet rivolto a: “Vuoi contribuire a porre fine alla pandemia una volta per tutte? Unisciti a me e chiediamo ai leader mondiali come il Primo Ministro italianodi donare le loro dosi extra di vaccino COVID-19 alle persone che ne hanno più bisogno. @Palazzo Chigi.Possiamo contare su di te?” La popstar ha scritto anche ad altri primi ministri, da Pedro Sánchez della Spagna ad Emmanuel Macron della Francia, ma è sotto al tweet per L’Italia che ha scatenato una grossa polemica condi risposte di ...

