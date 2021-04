Recovery: Landini, ‘occasione irripetibile per il nostro Paese’ (2) (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 (Adnkronos) – “A noi non è stato ancora consegnato il testo definitivo uscito dal consiglio dei ministri e che verrà discusso in Parlamento, credo – come abbiamo detto nell’unico incontro sul tema con il presidente del Consiglio – è di cercare di recuperare un rapporto e un coinvolgimento delle parti sociali e del mondo del lavoro”, sottolinea Landini che pone l’accento sulla necessità per non sprecare un'”occasione irripetibile”, di definire un “modello di relazioni e coinvolgimento perché stiamo parlando di far rispettare gli investimenti e sappiamo che il nostro Paese ha sempre avuto dei ritardi”.Per il segretario nazionale della Cgil “abbiamo poco fatto sistema e in tanti casi non siamo stati in grado di spendere i soldi che, negli anni passati, l’Europa ci metteva a disposizione”. Per non lasciarsi sfuggire la ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 25 aprile 2021) Milano, 25 (Adnkronos) – “A noi non è stato ancora consegnato il testo definitivo uscito dal consiglio dei ministri e che verrà discusso in Parlamento, credo – come abbiamo detto nell’unico incontro sul tema con il presidente del Consiglio – è di cercare di recuperare un rapporto e un coinvolgimento delle parti sociali e del mondo del lavoro”, sottolineache pone l’accento sulla necessità per non sprecare un'”occasione”, di definire un “modello di relazioni e coinvolgimento perché stiamo parlando di far rispettare gli investimenti e sappiamo che ilPaese ha sempre avuto dei ritardi”.Per il segretario nazionale della Cgil “abbiamo poco fatto sistema e in tanti casi non siamo stati in grado di spendere i soldi che, negli anni passati, l’Europa ci metteva a disposizione”. Per non lasciarsi sfuggire la ...

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Landini Pensioni, Salvini: 'Non si può certo alzare l'età. Andare verso Quota 41' Cosi' il leader della Cgil, Maurizio Landini a 'Il Caffe' della domenica' su Radio24, sottolineando ... 'Certo che non si risolve dentro il Recovery, ma aspettiamo di essere convocati nei prossimi ...

Covid, in carcere chi ha il pass falso Il governo licenzierà il Recovery plan entro questa settimana e sul piatto ci saranno 221,5 ... hanno riferito i segretari generali di Cgil e Uil, Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri al termine ...

Landini avverte Draghi e il governo. "Vaccinare, non licenziare, i lavoratori" "Oggi è il momento di vaccinare i lavoratori non di licenziarli". Lo ha detto il leader della Cgil Maurizio Landini ospite del caffè della domenica di Maria Latella su Radio24. "Credo che sia utile e ...

