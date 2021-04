Recovery, già litigano al buio. Pd e M5S urlano, la Bellanova accarezza Draghi e schiaffeggia Conte (Di domenica 25 aprile 2021) In ballo ci sono oltre 221 miliardi, 191,5 miliardi finanziati con il Recovery plan e 30,04 del Fondo complementare nazionale. Prima la bozza (inaccettata e inaccettabile) del governo Conte, poi l’impianto firmato da Mario Draghi tra i fuochi d’artificio dei soliti noti. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza resta ancora un’incompiuta, si annusa ma non fa gioire. E serpeggia il malumore nei partiti di governo. I Cinquestelle piangono il cashback, che è in bilico. Del resto Draghi ha sempre guardato con distacco l’iniziativa. E sul resto già litigano al buio, perché nessuno vuole perdere “potere”. Il Recovery e la corsa a non restare fuori Poi c’è la questione della governance, ancora non è chiaro chi metterà mano al “funzionamento” del Recovery ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 25 aprile 2021) In ballo ci sono oltre 221 miliardi, 191,5 miliardi finanziati con ilplan e 30,04 del Fondo complementare nazionale. Prima la bozza (inaccettata e inaccettabile) del governo, poi l’impianto firmato da Mariotra i fuochi d’artificio dei soliti noti. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza resta ancora un’incompiuta, si annusa ma non fa gioire. E serpeggia il malumore nei partiti di governo. I Cinquestelle piangono il cashback, che è in bilico. Del restoha sempre guardato con distacco l’iniziativa. E sul resto giàal, perché nessuno vuole perdere “potere”. Ile la corsa a non restare fuori Poi c’è la questione della governance, ancora non è chiaro chi metterà mano al “funzionamento” del...

