Recovery: bozza, in riforma giustizia focus su prescrizione, meno reati e Csm (3) (Di domenica 25 aprile 2021) (Adnkronos) - Gli interventi sul fronte del civile hanno come obiettivo quello di "sostenere una più ampia diffusione degli strumenti alternativi" per la risoluzione delle controversie, in particolare "rafforzare le garanzie di imparzialità per quello che riguarda l'arbitrato, estendere l'ambito di applicazione della negoziazione assistita, garantire una migliore e più estesa applicabilità dell'istituto della mediazione". Si stima, anche in questo caso, che le leggi delega possano essere adottate "entro settembre 2021 e che i decreti attuativi possano essere approvati entro settembre 2022" con impatti sulla durata dei procedimenti che "potrebbe verosimilmente stimarsi alla fine del 2024". La riforma della giustizia tributaria ha come obiettivo, invece, quello di "ridurre i ricorsi alla Cassazione", oltre che ad accorciare i tempi della decisione.

