Pc4u.tech, la piattaforma intelligente per donare computer: ecco come funziona (Di domenica 25 aprile 2021) Pc4u.tech è la piattaforma intelligente per donare computer a chi non ha la possibilità di averne, è un atto di straordinaria sensibilità. Pensare a chi è meno fortunato è il segno di una sensibilità non comune. La pandemia di Covid – 19 ci ha tutti messo a dura prova. Ha messo a dura prova anche i giovani, che sono stati costretti a lasciare la scuola in presenza per seguire le lezioni attraverso la didattica a distanza. Il dramma della pandemia, però, ha evidenziato un altro, grande dramma sociale. —>>> Ti potrebbe interessare anche Whatsapp, ecco il trucco per scoprire se qualcuno ti spia Non tutti i ragazzi possono seguire le lezioni scolastiche da casa, vuoi perché la banda larga non arriva ovunque, ma anche perché tanti di questi ... Leggi su ck12 (Di domenica 25 aprile 2021)è lapera chi non ha la possibilità di averne, è un atto di straordinaria sensibilità. Pensare a chi è meno fortunato è il segno di una sensibilità non comune. La pandemia di Covid – 19 ci ha tutti messo a dura prova. Ha messo a dura prova anche i giovani, che sono stati costretti a lasciare la scuola in presenza per seguire le lezioni attraverso la didattica a distanza. Il dramma della pandemia, però, ha evidenziato un altro, grande dramma sociale. —>>> Ti potrebbe interessare anche Whatsapp,il trucco per scoprire se qualcuno ti spia Non tutti i ragazzi possono seguire le lezioni scolastiche da casa, vuoi perché la banda larga non arriva ovunque, ma anche perché tanti di questi ...

Advertising

MimidiRosa1 : RT @MRGualano: Bellissima storia. Il sito per donare/ricevere un pc è questo - MRGualano : Bellissima storia. Il sito per donare/ricevere un pc è questo - FridaeArtemisia : RT @valeria_noli: 4 ragazzi di Milano raccolgono PC usati e li aggiustano per donarli agli studenti che ne hanno bisogno per la #Dad. Non c… - valeria_noli : 4 ragazzi di Milano raccolgono PC usati e li aggiustano per donarli agli studenti che ne hanno bisogno per la #Dad.… - RiminiViva : Quattro #ragazzi di 18 anni decidono di recuperare vecchi PC, sistemarli e donarli agli #studenti che non possono s… -