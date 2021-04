Neymar su Fortnite? Ecco come appare ai giocatori (Di domenica 25 aprile 2021) come appare Neymar su Fortnite? Eccolo! È veramente identico alla versione “reale”. Sapevamo che la star del calcio brasiliano sarebbe arrivato su Fortnite da marzo, quando è stato preso in giro come parte dell’ultima stagione del battle royal. Tuttavia, inoltre ora sappiamo finalmente che aspetto avrà. Oggi, Epic ha rivelato l’aspetto del videogioco di Neymar, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Fortnite Season 5: le sfide della settimana 5 Su Fortnite la funzione che fa risparmiare soldi GTA 6 uscita: esclusiva PlayStation 5? Ecco i nuovi rumors Cyberpunk 2077 Flying Mod, ti fa volare tra i grattacieli Hitman 3: ... Leggi su webmagazine24 (Di domenica 25 aprile 2021)sulo! È veramente identico alla versione “reale”. Sapevamo che la star del calcio brasiliano sarebbe arrivato suda marzo, quando è stato preso in giroparte dell’ultima stagione del battle royal. Tuttavia, inoltre ora sappiamo finalmente che aspetto avrà. Oggi, Epic ha rivelato l’aspetto del videogioco di, L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::Season 5: le sfide della settimana 5 Sula funzione che fa risparmiare soldi GTA 6 uscita: esclusiva PlayStation 5?i nuovi rumors Cyberpunk 2077 Flying Mod, ti fa volare tra i grattacieli Hitman 3: ...

Advertising

tech_gamingit : Fortnite: Come sbloccare Neymar Jr e gli oggetti cosmetici - oOShinobi777Oo : Fortnite: Come sbloccare Neymar Jr e gli oggetti cosmetici - GamingTalker : Fortnite, la skin di Neymar Jr. arriva il 27 aprile: nuovi obiettivi e incarichi, novità anche per la Creativa… - nk192610 : #Fortnite Nuovo post sul blog competitivo! Coppa Neymar Jr - Regolamento ufficiale - infoitscienza : Fortnite, Neymar Jr.: reveal ufficiale con trailer cinematografico – Video – PCVideogiochi per PC e console |… -