Liegi-Bastogne-Liegi 2021, Tadej Pogacar: "Fortunato a passare Alaphilippe. Io il re del ciclismo? Non lo so, ma sto vivendo un sogno" (Di domenica 25 aprile 2021) Meravigliosa affermazione di Tadej Pogacar alla Liegi-Bastogne-Liegi. Il fenomeno sloveno della UAE Team Emirates si è portato a casa la centosettesima edizione della 'decana' in uno sprint ristretto, superando negli ultimi dieci metri il campione del mondo Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) e David Gaudu (Groupama-FDJ), conquistando così la prima classica monumento della sua carriera. Il vincitore dell'ultimo Tour de France fa fatica a contenere la sua felicità: "Sono senza parole. Amo davvero questa corsa, volevo vincere assolutamente. L'ultimo sprint, con questi nomi, è stato incredibile. Ho visto che Alaphilippe è partito, mi ero messo dietro di lui per lanciare la volata e sono riuscito a passarlo, sono stato anche ...

