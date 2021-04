(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCastellammare di(Na) –successo dellache si sbarazza senza problemi del. Tre a zero per la squadra di Padalino che riprende la marcia. Gara senza storia, le vespe prendono il controllo sin dalle prime battute e vanno in gol al 4? con ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 12? Marotta coglie la traversa, il vantaggio è rimandato solo di due minuti: è il 14? quando Borrelli devia in rete il cross di Rizzo. La reazione dei rossoneri arriva al 22 con Curcio ma Farroni è bravissimo. La musica non cambia nella ripresa. la compagine di Padalino guida la sfida e all’8? trova il raddoppio con Marotta, sul cross di Orlando. Al 20? arriva anche il tris sempre ad opera dell’ex attaccante del Benevento, Marotta. E’ la rete che chiude ...

Advertising

anteprima24 : ** Juve Stabia schiacciasassi: superato il #Foggia con un netto 3 a 0 ** - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Juve Stabia-Foggia 3-0, bella vittoria dei campani: Juve Stabia-Foggia… - SportRisultati : #SerieC gr.C ???? Avellino-Teramo 0-0 Bisceglie-Vibonese 1-0 Catania-Casertana 3-0 Juve Stabia-Foggia 3-0 Monopoli-Te… - immediatonet : ?? #Foggia travolto dalle “vespe” di Padalino, al Menti finisce 3-0. I rossoneri mai in partita, vince la Juve Stabi… - StabiaChannel : #JuveStabia #Juve Stabia - Foggia 3-0. Le pagelle della sfida LEGGI LA NEWS: -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Stabia

Diretta/Foggia (risultato finale 3 - 0): successo di peso per Padalino! LUCANI, DOPPIO LEGNO La ripresa inizia subito con una grande chance per il Potenza, con una potente conclusione di ...DIRETTAFOGGIA (RISULTATO FINALE 3 - 0) Si chiude la diretta trae Foggia e al triplice fischio finale al Menti è gran trionfo delle vespe col risultato di 3 - 0: per i gialloblu ...Termina 0-0 la sfida valida per la trentasettesima giornata del Girone C di Serie C tra Avellino e Teramo. La prima occasione del match capita sui piedi di Birligea che, al 16', ...Castellammare di Stabia (Na) – Netto successo della Juve Stabia che si sbarazza senza problemi del Foggia. Tre a zero per la squadra di Padalino che riprende la marcia. Gara senza storia, le vespe pre ...