“Il coprifuoco è incostituzionale” | il Giudice di Pace cancella la sanzione a un ragazzo

(Di domenica 25 aprile 2021) Ilè la multa vieneta. E’ accaduto a Macerata dove un giovane aveva violato il, stabilito alle ore 22, per andare a trovare la fidanzata. Il, fermato dalle forze dell’ordine, si è visto sanzionare con una multa da 533 euro che però è stata impugnata da un suo amico iscritto al secondo anno di Giurisprudenza. A decidere per lazione della, ritenuta, è stato ildidi Camerino che ha annullato laamministrativa e allo stesso tempo condannato la Procura di Macerata al pagamento delle spese processuali. La linea della difesa si è fondata sull’incostituzionalità del provvedimento perché ...

... e dopo il 'Se mi chiudi non mi chiedi' questa volta nel mirino finisce ildalle 22.00 alle 5.00, 'una misura, che limita le libertà individuali e di impresa, contro la ...Pertanto, èdisporre unattraverso un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che è un atto amministrativo gerarchicamente inferiore alla legge, e lo sarebbe ...C’è un giudice nelle Marche. È da lì, infatti, che viene il primo segnale di speranza, se non per superare il coprifuoco, almeno per batterlo a colpi di ricorsi. Il giudice di pace di Camerino, in pro ..."NOI, donne e uomini liberi d’Italia, chiediamo la cancellazione dell’insensato COPRIFUOCO e la riapertura di TUTTE le attività nelle zone (gialle o bianche) ...