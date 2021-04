Fiorentina-Juventus 1-1 | Vlahovic “scava” i problemi bianconeri

(Di domenica 25 aprile 2021) Laconquista un pareggio fondamentale contro la solita. Poche idee e qualche giocata: Morata salva Pirlo dalla sconfitta Lanon riesce ad essere continua e scende in campo con il solito atteggiamento sbagliato. Poco gioco e tante giocate, lane approfitta trascinata da Ribery eed un ottimo Castrovilli. La partita L’inizio di gara è a tinte bianconere: buon pressing e pochi palloni concessi agli avversari. Dopo i primi dieci minuti emerge la, che si affida alla qualità di Ribery e punge lain ripartenza. L’intesa tra il francese eè esemplare e dai loro piedi nasce la prima occasione da rete: palla alle spalle della difesa e bravo Szczesny con un’uscita bassa a ...

Commenta per primo1 - 1 Dragowski 5.5: Pochi tiri subiti, nel primo tempo non rischia quasi nulla. Nella ripresa laalza tantissimo i giri, e la pressione è alta. Sul gol, bellissimo, di ...Juric Trafinisce 1 - 1: nel primo tempo un'aggressivachiude in vantaggio grazie a un calcio di rigore realizzato da Vlahovic. outstream I cambi di Pirlo nella ...Primo tempo con la Juve che muone bene la palla e la fa girare, Fiorentina che impedisce ai bianconeri di trovare sbocchi nella maglie della difesa ben organizzata da Iachini.Al (12’) occasione ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.