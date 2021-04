Domenica In | Claudia Pandolfi presenta “Chiamami ancora amore”

(Di domenica 25 aprile 2021) Nel salotto di Mara Venier, l’attricesi è raccontata tra carriera, vita privata e il nuovo progetto per la tv L’ultima ospite di Mara Venier è statache ha chiacchierato in collegamento da casa sua a Roma con la conduttrice. Dopo un video omaggio alla sua carriera, l’attrice ha ricordato di aver iniziato quando aveva diciassette anni e adesso ne ha quarantasette. Ben trent’anni di carriera: “Questo è un lavoro folle, ma bellissimo. Diciamo che non sono stata io a scegliere lui, ma lui ha scelto me”. L’attrice ha raccontato che i premi della sua carriera sono stati lavorare con certi autori come Paolo Virzì e Francesca Comencini: “Ho avuto la fortuna di lavorare con dei grandi professionisti”. Allo stesso tempo, però,è consapevole di ...

Advertising

s_margiotta : @Claudia_CIau Speriamo di chiuderla domenica - deniols89 : RT @zukosky10: Domenica In: Monica Guerritore, il ricordo di Milva, Claudia Pandolfi. Domenica Live: un’ora di talk sugli occhi di un pover… - zukosky10 : Domenica In: Monica Guerritore, il ricordo di Milva, Claudia Pandolfi. Domenica Live: un’ora di talk sugli occhi di… - Krydyster : @ClaudiaBreve Grazie ???? Felice domenica a te cara Claudia ???????? - Lucilla_moon59 : @malanclaudia62 @cornogiuseppe1 @CostinaJ @PustorinoGina @leighduvall1 @BernadetteClaxt @gandusio @AthanasiaTrian1… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Claudia

La 33puntata di "In", ha avuto inizio in onda25 aprile , in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma alle 14 su Rai1 e vedrà come ...Pandolfi, che sarà in collegamento ...Nella puntata di oggi, di25 aprile, ci saranno grandi ospiti. Come abbiamo anticipato in un nostro articolo, ci sarà la bellaPandolfi, che racconterà della nuova fiction che la ...Nel salotto di Mara Venier, l'attrice Claudia Pandolfi si è raccontata tra carriera, vita privata e il nuovo progetto per la tv.E tanti altri ospitiLa trentatreesima puntata di ‘Domenica In’, in onda domenica 25 aprile, in diretta dagli Studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti osp ...