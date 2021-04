Covid, cala la curva dei contagi in tutta Italia (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 13.158 i nuovi casi e 217 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute conferma il lento rallentamento della curva epidemiologica anche se il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 25 aprile 2021) Sono 13.158 i nuovi casi e 217 le vittime nelle ultime 24 ore in. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute conferma il lento rallentamento dellaepidemiologica anche se il ...

Advertising

infoitsalute : Covid, cala la curva dei contagi in tutta Italia - elenaricci1491 : Cala il numero di contagi. Da ieri a oggi 116 in meno, ma resta ancora alta l'attenzione - TarantiniTime : Cala il numero di contagi. Da ieri a oggi 116 in meno, ma resta ancora alta l'attenzione - Dixy62553861 : RT @AnsaPuglia: Covid: in Puglia 19 morti e 1.203 nuovi casi, incidenza 12%. Cala il numero delle vittime, stabile quello dei contagi #ANSA… - SIENANEWS : Cala ancora la pressione dei pazienti covid sulle Scotte, ma l’ospedale non può sorridere.... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cala Covid, cala la curva dei contagi in tutta Italia Sono 13.158 i nuovi casi e 217 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute conferma il lento rallentamento della curva epidemiologica anche se il ...

Siracusa Calcio: bottino a metà; si scivola contro l'Enna! ... dopo la lunga pausa causa Covid:: si parte a spron battuto contro un avversario guardingo, l'Enna, ... sciupa qualche altra ghiotta occasione e il ritmo cala inesorabilmente a vantaggio dell'Enna che, ...

Covid, cala la curva dei contagi in tutta Italia La Gazzetta del Mezzogiorno Covid, in Sardegna altri 5 morti. I nuovi contagi sono 290. In calo i ricoverati Sono 290 i nuovi contagi da Covid accertati in Sardegna nelle ultime ore. Nell'ultimo bollettino si registrano anche 5 nuovi decessi. In calo però il numero delle persone ricoverate in ospedale e scen ...

Coronavirus: 290 nuovi contagi e 5 decessi in Sardegna, ma calano i ricoveri In calo il tasso di positività che si attesta al 5,6% mentre ci sono 48 persone che si trovano in terapia intensiva 290 i nuovi contagi da Covid accertati (53.455 quelli complessivamente accertati da ...

Sono 13.158 i nuovi casi e 217 le vittime nelle ultime 24 ore in Italia. Il bollettino quotidiano del ministero della Salute conferma il lento rallentamento della curva epidemiologica anche se il ...... dopo la lunga pausa causa:: si parte a spron battuto contro un avversario guardingo, l'Enna, ... sciupa qualche altra ghiotta occasione e il ritmoinesorabilmente a vantaggio dell'Enna che, ...Sono 290 i nuovi contagi da Covid accertati in Sardegna nelle ultime ore. Nell'ultimo bollettino si registrano anche 5 nuovi decessi. In calo però il numero delle persone ricoverate in ospedale e scen ...In calo il tasso di positività che si attesta al 5,6% mentre ci sono 48 persone che si trovano in terapia intensiva 290 i nuovi contagi da Covid accertati (53.455 quelli complessivamente accertati da ...