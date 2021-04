Benevento è una disfatta | l’Udinese dilaga e l’incubo retrocessione si avvicina

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: 3 minuti– La settimana cruciale per ilsi chiude nel peggiore dei modi. La Strega stecca quello che era considerato un crocevia fondamentale della stagione. Al “Ciro Vigorito”, dove la vittoria manca da dicembre, passa ancheche, con questi tre punti, blinda la salvezza. Un incubo che si fa invece incombente per la formazione di Inzaghi, al termine di una prestazione condizionata dai soliti errori e dalle solite contraddizioni. L’amarezza resta quella di dover dipendere dagli altri, anziché essere “padroni del proprio destino”. La partita – Schieramenti speculari per le due squadre, l’unica differenza è in avanti. Nel 3-5-2 delè Sau ad affiancare Lapadula, in quello delPereyra si muove alle spalle di Osaka. E’ ...