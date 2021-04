Atp Belgrado | Berrettini vince torneo

(Di domenica 25 aprile 2021) Matteol’Atp die conquista il quarto titolo della carriera. Il 25enne romano, numero 10 Atp, nella finale del Serbia Open supera il russo Aslan Karatsev, numero 28 del ranking, per 6-1 3-6 7-6 (7-0) in 2h27?. L'articolo proviene da Italia Sera.

... torneo250 con un montepremi di 650.000 euro che si è concluso sui campi in terra rossa del Novak Tennis Center di(l'impianto dove si allena regolarmente il numero uno del mondo). ...Berrettini vince l'di: in finale il russo Karatsev ko in tre setL'infortunio è alle spalle: Matteo Berrettini torna a trionfare. Il tennista romano si è imposto nell'ATP di Belgrado, al termine di un match durissimo, battendo in finale il russo Karatsev. Una setti ...Al suo secondo torneo dopo il rientro dall’infortunio agli addominali subito agli Australian Open infatti, il tennista azzurro ha vinto il torneo Atp 250 di Belgrado grazie alla vittoria ...