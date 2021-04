Atalanta-Bologna 5-0, la Dea è seconda (Di domenica 25 aprile 2021) L’Atalanta batte il Bologna 5-0 nel posticipo della 33ma giornata del campionato di serie A e sale al secondo posto in attesa del Milan. La squadra di Gasperini travolge i rossoblu con i gol di Malinovskyi, Muriel, Freuler, Zapata e Miranchuk. Gli orobici hanno 68 punti, 2 in più di Juventus e Milan. Funweek. Leggi su funweek (Di domenica 25 aprile 2021) L’batte il5-0 nel posticipo della 33ma giornata del campionato di serie A e sale al secondo posto in attesa del Milan. La squadra di Gasperini travolge i rossoblu con i gol di Malinovskyi, Muriel, Freuler, Zapata e Miranchuk. Gli orobici hanno 68 punti, 2 in più di Juventus e Milan. Funweek.

Advertising

Atalanta_BC : Cafeteros en acción! ???? ? Un gol tutto colombiano nell'ultimo #AtalantaBologna! ???? A great Colombian goal from our… - SkySport : Atalanta-Bologna 2-0 all'intervallo Segui il secondo tempo LIVE ? #AtalantaBologna Su Sky Sport Serie A ?… - ZZiliani : Per dire quanto sia forte l’#Atalanta, gli autori del gol gioiello dell’1-0 al #Bologna sono #Muriel (tacco a liber… - Todomercadoweb : Italia, repaso de la Atalanta al Bologna. - mongiaka_96 : @luckymooon Ok. Poi dice ''Roma-Atalanta e Atalanta-Bologna non si sarebbero giocate''. Ma come no??? -