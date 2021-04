25 aprile, la fine della Guerra civile si ricorda, non si "festeggia" (Di domenica 25 aprile 2021) Non è difficile leggere: "caduto contro le orde nazifasciste", "caduto combattendo l'oppressione nazifascista" sulle targhe commemorative o ascoltarlo in ricorrenze pubbliche. Nazifascismo: "Denominazione con cui è stata polemicamente indicata l'unione sul piano ideologico e politico del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco ..." lo descrive l'Enciclopedia Treccani. E il suo carattere "polemico" è palesato dal frequente ricorso in manifestazioni o durante speech che hanno molto di politico e ben poco di accademico. Nazional-socialisti e non nazisti Ma chi erano i nazifascisti? Qualunque storico preferirebbe affidarsi alle definizioni ufficiali: Regno d'Italia e Terzo Reich (Guerra 1940-1943); Repubblica Sociale Italiana o Fascismo repubblicano (Guerra civile 1943-1945) alleato del Terzo Reich. Sì, perché "nazi" in ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) Non è difficile leggere: "caduto contro le orde nazifasciste", "caduto combattendo l'oppressione nazifascista" sulle targhe commemorative o ascoltarlo in ricorrenze pubbliche. Nazifascismo: "Denominazione con cui è stata polemicamente indicata l'unione sul piano ideologico e politico del fascismo italiano e del nazionalsocialismo tedesco ..." lo descrive l'Enciclopedia Treccani. E il suo carattere "polemico" è palesato dal frequente ricorso in manifestazioni o durante speech che hanno molto di politico e ben poco di accademico. Nazional-socialisti e non nazisti Ma chi erano i nazifascisti? Qualunque storico preferirebbe affidarsi alle definizioni ufficiali: Regno d'Italia e Terzo Reich (1940-1943); Repubblica Sociale Italiana o Fascismo repubblicano (1943-1945) alleato del Terzo Reich. Sì, perché "nazi" in ...

Advertising

fattoquotidiano : Il messaggio sul 25 aprile pieno di sfondoni del direttore dell’ufficio scolastico delle Marche: “Data scelta per c… - borghi_claudio : Ma... ma... ma... ecco che la scadenza assoluta di fine aprile non era poi così assoluta - amnestyitalia : Il 18 aprile 2015 avviene la peggiore tragedia verificatasi nel Mediterraneo dalla fine della II guerra mondiale: u… - YoungGanesha : Il #25aprile contro il nazifascismo è un rito giusto ma anemico: per ravvivarlo serve un 25 aprile che liberi gli a… - giuseppe_galise : RT @Tataxa6: Le principali città del Nord Italia furono liberate nell’aprile del 1945. Il giorno #25aprile ha assunto un particolare signif… -