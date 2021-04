Toghe sporche e capriole Fini

Advertising

BomberiniL : PROCURATORE CREAZZO PROCURA AL TRIBUNALE FIRENZE LILIANA BOMBERINI DI PROFESSIONE NON E' LAVANDAIA LE TOGHE SPORCHE… - BomberiniL : PROCURATORE CREAZZO PROCURA FIRENZE LILIANA BOMBERINI HA CAPITO CHE LE DENUNCIE A COMMISSIONE EUROPEA DANNO FASTIDI… - SchiavRoberto : GIUDICI COMUNISTI DI PALIERMO COMPAGNI CONNIVENTI DEI TRAFFICANTI DI ESSERI UMANI? LA MAGISTRATURA HA DIMOSTRATO… - miaferrari10 : RT @umbertipo: La marmaglia di sinistra che sponsorizza i trafficanti di africani e lancia messaggi alle toghe sporche , che ovviamente non… - MyraCrystall : RT @umbertipo: La marmaglia di sinistra che sponsorizza i trafficanti di africani e lancia messaggi alle toghe sporche , che ovviamente non… -

Ultime Notizie dalla rete : Toghe sporche

il Giornale

Se di loro non si occuperà mai la giustizia terrena sappiano che prima o poi dovranno fare i conti con quella divina, l'unica dove lenon potranno mai metter mano.E sulle cosiddetteche si vada avanti e, se del caso, si istituisca una Commissione Parlamentare d'inchiesta per comprendere cosa è successo e se tantissimi uffici direttivi siano stati ...Massimo Fini è stato un bravo scrittore che, a un certo punto della sua vita, ha fatto dell'odio contro Berlusconi la stupida ragione della sua vita.Ma il blocco dei colleghi resisteva, reagiva con indagini, arresti e condanne delle toghe sporche. Anche negli anni più neri della nostra storia, la giustizia come istituzione aveva tenuto.