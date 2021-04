Signorini | ”Tornerei al Napoli Superlega? Una vergogna”

Leggi su retecalcio

(Di sabato 24 aprile 2021) Fernando: “volentieri a lavorare nel settore giovanile del, non nascerà un nuovo Diego, a Mertens e Insigne non servono consigli, gli basta il sorriso!è meravigliosa, la? Una” Fernando, storico preparatore atletico di Diego Armando Maradona, ha rilasciato un’intervista a “Magazine”. Queste le sue parole: Che ricordi hai di? “Diho migliaia di ricordi. E’ una citta’ che è nel mio cuore, lo sarà per sempre, sia la città che la sua gente. Al di la’ dei paesaggi, ami sono sentito sempre a casa. Il blu del mare, il Vesuvio, la costiera amalfitana, tutto. Assolutamente tutto. Ogni giorno ho ricordi di questa città ...