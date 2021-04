People Can Fly ha comprato Phosphor, lo sviluppatore di Nether – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 24 aprile 2021) People Can Fly, lo studio che ha pubblicato il recente Outriders, ha annunciato di aver comprato Phosphor, lo sviluppatore di Nether e The Brookhaven Experiment.. People Can Fly, lo studio che ha pubblicato il recente Outriders per conto di Square Enix, ha annunciato di aver comprato Phosphor Studio. Si tratta di uno sviluppatore di medio livello che nel suo portfolio ha giochi come Nether e The Brookhaven Experiment. Da adesso in poi lo studio si chiamerà People Can Fly Chicag. Phosphor Studios è stato fondato nel 2009 ed è guidato da Justin Corcoran, Jarod Pranno e Chip Sineni. Con l’acquisizione, … Notizie giochiRead More L'articolo People Can Fly ha ... Leggi su helpmetech (Di sabato 24 aprile 2021)Can Fly, lo studio che ha pubblicato il recente Outriders, ha annunciato di aver, lodie The Brookhaven Experiment..Can Fly, lo studio che ha pubblicato il recente Outriders per conto di Square Enix, ha annunciato di averStudio. Si tratta di unodi medio livello che nel suo portfolio ha giochi comee The Brookhaven Experiment. Da adesso in poi lo studio si chiameràCan Fly Chicag.Studios è stato fondato nel 2009 ed è guidato da Justin Corcoran, Jarod Pranno e Chip Sineni. Con l’acquisizione, … Notizie giochiRead More L'articoloCan Fly ha ...

